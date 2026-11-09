Un trabajador de transporte interprovincial murió aplastado por un bus cuando realizaba trabajos de mantenimiento mecánico en el distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo. La víctima fue identificada como Marco Antonio Cajas García (45), trabajador de la empresa de transportes Expreso Internacional que cubre ruta en selva central.

La tragedia ocurrió a la altura del grifo Confort, en la salida de Pichanaqui hacia Satipo, en la carretera Marginal.

Según las primeras indagaciones, el bus se estacionó a un lado de la vía por una aparente falla mecánica y Cajas García descendió para intentar cambiar la bolsa de aire de la unidad cuando, por causas que aún se investigan, el pesado vehículo cayó sobre él y lo dejó atrapado.

Investigan el accidente laboral

Efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar, constataron la muerte del trabajador y aislaron la zona. También recogieron evidencias que permitan reconstruir cómo ocurrió el accidente. Se dio aviso al Ministerio Público y realizaron las diligencias para el levantamiento del cadáver

Mientras algunos testigos señalaban que el fallecido era el conductor, otros indicaron que se trataba del ayudante. Las autoridades abrieron una investigación para establecer las causas del siniestro y determinar si hubo una falla mecánica, falta de implementos de seguridad u otra circunstancia que provocó el fatal desenlace.

El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos que afrontan muchos trabajadores del transporte durante las labores de reparación de unidades de gran tonelaje. Las diligencias buscarán establecer si se adoptaron las medidas de seguridad pertinentes para trabajar debajo de la unidad y si se cumplieron con los protocolos de mantenimiento vehicular necesarios.

Mientras, la familia de Marco Antonio llora por la terrible pérdida.