Sujetos dedicados a la extorsión venían sembrando el miedo entre empresarios de la Selva Central, exigiendo dinero bajo amenazas dirigidas a familiares y allegados.

Uno de los casos más alarmantes se registró en Pichanaqui, donde los delincuentes enviaban mensajes intimidatorios para obligar a sus víctimas a pagar dinero. Se supo que les pedían 100 mil soles a cambio de no atentar contra ellos y sus familias. Incluso llegaron a realizar disparos a la casa del hijo de un empresario como advertencia si no cumplía con los pagos extorsivos.

Así, personal de inteligencia de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (DIRIN) y de la Departamento de Investigación Criminal DEPINCRI de I ejecutó un operativo de ubicación y rastreo, logrando seguir la señal del teléfono desde donde se realizaban las amenazas.

Las investigaciones condujeron hasta el sector de Kivinaki, ubicado en el distrito de Perené, donde se identificó que los mensajes extorsivos eran enviados desde este lugar a un empresario del rubro maderero.

Como resultado del operativo, se logró la captura de Félix Venancio Marcas Condori (46),