Un humilde agricultor sufrió quemaduras de segundo grado, pues no tuvo reparos en lanzarse al fuego para tratar de salvar los bienes que se consumían en su vivienda. El hecho ocurrió en el sector de Belén de Anapiari, Villa Virgen. Esto sucedió mientras que él estaba trabajando en su parcela a donde sale muy temprano.

Hasta el momento no se sabe como se inició el incendio, el fuego consumió su vivienda y todo lo que tenía. La víctima identificada como Gregorio Taype Tello (70), fue internado en el hospital de contingencia de Pichanaqui; sin embargo, requiere de inmediato medicinas, ropa y víveres, ya que no cuenta con familiares solo un hijo iletrado que no cuenta con recursos económicos

Según narran testigos, el agricultor, cuando regresaba de su parcela, al ver el incendio trató de sacar algunas cosas. “Es lo único que tengo”, decía.

Fue entonces cuando fue alcanzado por el fuego, lastimándose el rostro y el brazo con quemaduras de segundo grado.

La regidora de Belén de Anapiari, Verónica Miriam Hinostroza Matos organizó una colecta para recaudar fondos . ”Al parecer se trató de un corto circuito, cuando volvieron de almorzar hallaron el fuego ya encendido. Intentó sacar sus cosas. Está en la cama 9 del hospital pero necesita medicamentos. Hay que colaborar con ropa, víveres, lo ha perdido todo”, señaló.