Un accidente que involucra a un patrullero policial, dejó al menos tres personas heridas. Ocurrió la madrugada de ayer en la avenida Marginal cerca al puente Pichanaqui, en el distrito del mismo nombre. A bordo de la unidad policial de placa EPH 037 estarían el Suboficial de Primera PNP Ernesto Rojas Lizarde y el Suboficial de Segunda PNP Anthony Gonzáles Cárdenas.

El patrullero que tenía la inscripción del Escuadrón de Emergencia de la Comisaría de Río Negro en Satipo, impactó contra un mototaxi Torito Bajaj de color azul, de la empresa de transportes ‘Flor de Café’ que salía de la avenida Los Fundadores. Tras el violento choque dio varias vueltas, dejando heridos al conductor y a sus dos pasajeros.

De acuerdo con las versiones recogidas por los familiares que permanecen en el hospital, otra camioneta policial de Pichanaqui habría remolcado la unidad presuntamente involucrada y descendido por la avenida Primero de Mayo.

“Lo que nos han dicho los testigos es que los agentes estarían presuntamente en estado etílico, pero a los policías no los han hecho pasar dosaje etílico y a los heridos sí. Tampoco hay el patrullero, pero si quieren llevar a la mototaxi a la comisaría. Mi sobrina y su pareja habían tomado el taxi, pero el conductor de la mototaxi estaba sano no había tomado, tenía todos sus papeles en regla y ahora está grave”, indicó la tía de una de las pasajeras.

Por su parte, los familiares del taxista herido también reclamaron que la policía no auxilió a los tres heridos, sino que el conductor de una motocar los llevó hasta el nosocomio.

“Ellos dicen que el patrullero estaba en una persecución, pero ni siquiera tenían la circulina encendida. Además no los auxiliaron a los heridos. Pedimos justicia. Mi tío ya está estable pero tiene varias heridas y contusiones”, declaró la sobrina del conductor a medios de comunicación de la selva central.