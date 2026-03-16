Un perro de raza pitbull generó alarma la mañana de este lunes en el sector Piedra Lunar, en Pichanaqui, luego de escapar de una vivienda y atacar a varias mascotas de los vecinos, causando la muerte de algunos de ellos.

Según testigos, el animal comenzó a atacar a varios perros de la zona, llegando incluso a matar a algunos de ellos. En medio del ataque, también ingresó a una vivienda donde mató a un gato y lo sacó al exterior, lo que generó indignación entre los residentes del lugar.

Tras el hecho, personal de Serenazgo y efectivos de la Policía acudieron a la zona para identificar al propietario del animal y evaluar las acciones correspondientes. Uno de los vecinos afectados acudió a la comisaría para presentar la denuncia por la muerte de su mascota.

Los pobladores señalaron que no sería la primera vez que este perro protagoniza ataques contra otros animales, por lo que pidieron a las autoridades tomar medidas para evitar nuevos incidentes en el sector.