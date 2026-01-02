Consternación. Familiares de Alex Valerio Ccente (25), un joven mecánico que se encuentra desaparecido desde el lunes 29 de diciembre, han solicitado ayuda para su búsqueda.Según la información proporcionada por personal policial, desde hace tres días no se tiene ninguna noticia sobre su paradero.

De acuerdo al testimonio de sus familiares, Alex habría estado consumiendo bebidas alcohólicas junto a sus amigos en la laguna El Caimán, ubicada en el sector Sangani, distrito de Perené. Posteriormente, su motocicleta fue encontrada abandonada en el sector de La Chancadora, en la zona de Ciudad Satélite.

“Dicen que estaba tomando en la laguna, salió, se fue y ya no lo vieron más. La angustia es grande. La Policía Nacional encontró su moto color negra marca Wave en el río, abajo en la chancadora, de allí sacaron dos motos. Por favor ayúdenme a encontrarlo “, dijo la señora Teófila, tía de Alex Valerio.

El desaparecido es trabajador de una mecánica, laboraba en el sector 3 de Mayo, calle Uno, donde era muy querido por sus compañeros y reconocido por ser responsable y trabajador.

Desde su desaparición, su familia vive momentos de profunda angustia e incertidumbre, temen que le haya pasado lo peor, ya que la zona de Sangani en Perené tiene alta incidencia delictiva. Solicitaron el apoyo de la población para dar con su paradero.