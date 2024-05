La presidenta de la Cámara de Comercio de Huancayo, Fanny Galván; el expresidente de la Cámara de Turismo de Huancayo, Miguel Antignani; el gerente regional del Gobierno Regional de Junín, Roy Gonzales; el presidente de la Unión Nacional de Transportistas de carga pesada del Perú, Walter Solano; el titular de la Dirección de Desarrollo Aeronáutico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Edilberto Huayanay Huamán, entre otros, solicitaron que el aeropuerto Francisco Carlé de Jauja se declare en emergencia, esto para que se agilice el proyecto de remodelación de dicho aeropuerto y se levanten las medidas de suspensión.

MIRA ESTO TAMBIÉN: EsSalud Huancayo inaugura tomógrafo que beneficiará a más de 408 mil asegurados

Durante una conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Club Huancayo, expusieron la problemática económica que surge en la región Junín debido a las constantes paralizaciones y la suspensión parcial de vuelos en el aeropuerto Francisco Carlé de Jauja.

Y es que la suspensión parcial que permite solo dos vuelos al día el último mes y la suspensión total durante más de seis semanas solo entre febrero y marzo de este año, han afectado unos 120 vuelos y más de 20 mil pasajeros nacionales e internacionales des que viajan desde Lima a Jauja y viceversa, perjudicando actividades económicas que han ocasionado pérdidas directas de casi 100 millones de soles.

Los representantes de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (Corpac) señalaron que las suspensiones se deben a las malas condiciones de la pista.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Municipalidad demandará por laudo arbitral que da razón a exconcesionaria del Terminal Huancayo

Durante esta conferencia de prensa organizada por la caja Huancayo, cuyo presidente Jorge Solis no pudo llegar precisamente por una cancelación de su vuelo, la delegación de la región Junín conformada por instituciones privadas y entidades públicas, entregaron un informe de incidencias técnicas.

El informe de visita de control N.º 008-2024-OCI/0257- SVC, emitida por CORPAC señala que no solo se trata de problemas en la pista de aterrizaje, también de inadecuada gestión de equipos, servicios con alto riesgo de contingencias, entre otros. El MTC no ha definido una fecha específica de culminación del proyecto de mejora total de dicha pista de aterrizaje y no ha superado las observaciones que realizó la CGR a dicho proyecto cuya culminación debía ser este 2024, pero a la luz de los hechos habría una demora y no se contaría con una fecha cierta.