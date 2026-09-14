El candidato al Gobierno Regional de Junín por la “P”, Fernando Orihuela, propuso la construcción del Hospital II-E Materno Infantil Manuel Higa Arakaki con 12 especialidades para la atención del binomio madre-niño, siendo uno de los principales ejes de su gestión, de recibir el apoyo al soberano.

“Culminaremos la construcción del hospital en Río Negro y sumaremos un nuevo nosocomio a Satipo que será el Hospital Materno Infantil Manuel Higa Arakaki, este ultimo, en la misma ubicación del actual nosotros, acercando la salud a los que menos tienen”, afirmó Orihuela al presentar sus propuestas para fortalecer los servicios de salud en la Selva Central.

Inversiones

Durante su exposición, el exgobernador regional también destacó las inversiones realizadas durante su gestión en la provincia de Satipo. Según indicó, estas incluyeron la adquisición de 12 ambulancias terrestres y dos ambulancias fluviales, contratación de personal, entrega de establecimientos de salud, instalación de plantas de oxígeno y dotación de equipos de protección para el personal médico.

El candidato sostuvo que estas acciones forman parte de los antecedentes que, a su criterio, respaldan su propuesta para fortalecer los servicios sanitarios en la Selva Central. “Nuestro compromiso con Satipo es brindarles salud de calidad”, finalizó.