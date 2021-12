El Gobierno anunció que desde este 10 de diciembre será obligatoria la presentación del carnet con las dos dosis de la vacuna para los adultos mayores de 18 años que ingresen a los espacios cerrados. Esta medida fue tomada por las autoridades en previsión de la eventual llegada al país de la variante Ómicron, que ya afecta a otros países.

Frente a esta medida la Dirección Regional de Producción presentó un protocolo de ingreso a espacios públicos, detallando cuatro maneras diferentes para presentar este requisito. “Hemos trabajado este plan con algunos empresarios para demostrar que no existe mayor dificultad para controlar el ingreso a ciudadanos vacunados”, señaló el director regional de Producción, Rolando Salazar.

Los funcionarios informaron que desde este 10 de diciembre, el personal de los diversos establecimientos comerciales deberá pedir al cliente que muestre su carnet de vacunación en físico, si no lo tuviera proporcionará sus datos para que mediante el aplicativo móvil del Ministerio de Salud (Minsa)se verifique su vacunación, también podrá mostrar su código QR obtenido en el página web del Minsa.

“La ordenanza regional que regula la normativa nacional establece que en caso de no haberse vacunado, firmará una declaración jurada, reponsabilizándose de que cualquier contagio será bajo su propia responsabilidad”, señaló el director de Producción.

Sanciones. Algunas municipalidades como El Tambo y Chica, ya incluyeron sanciones para multar a los establecimientos que no cumplan medidas. “Se harán operativos inopinados por parte de la municipalidad y de encontrarse a clientes que no hayan cumplido con estas recomendaciones, se sancionará con el 100% de una UIT”, señaló el gerente de Desarrollo Económico de Chilca, Jhony López.

Salud. Por su parte, Kathia Churampi Meza, miembro del equipo técnico de Promoción de la Salud de Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín, indicó que los municipios distritales de El Tambo, La Oroya, Chambará, Jarpa, Yanacancha, Tres de Diciembre, Chongos Alto, Tarma, Junín, Carhuamayo, Ulcumayo, Óndores; ya emitieron sus ordenanzas municipales para el cumplimiento de esta medida nacional. Mientras que las provincias de Huancayo, Jauja, Chanchamayo y Satipo se encuentran en proceso.

Kathia Churampi exhortó a las personas que aún no cumplen con la vacunación completa, a acudir a los vacunatorios más cercanos de sus distritos, pues si no cumplen tendrán restricciones de no poder ingresar a espacios cerrados y hasta sus centro de labores