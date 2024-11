Prometió combatir la delincuencia, prevenir hechos delictivos y salvar vidas, sin embargo ahora es denunciado por agredir a su ex pareja e intentar asfixiarla. Lo que es peor antes de esfumarse amenazó a la madre de su hija, diciéndole: “si me mandan abajo te voy dejar sin pies, sin la cara, sin una mano y allí con razón me mandas abajo”. Ante la terrible amenaza, Karol D.C. (27), no se quedó callada y denunció a su agresor el suboficial Rusvel Toscano Ramos (27) , quien está no habido.

La joven asustada hizo pública la denuncia temiendo ser una víctima de feminicidio. La joven mencionó que se separó de su pareja con quien tienen una hija ante las continuas riñas y lo denunció por hostigamientos. Esta denuncia habría molestado al policía Toscano Ramos, quien el 26 de noviembre a la 1:30 de la madrugada fue a la casa de Karol para amedrentarla, la agredió y apretó el cuello, causándole equimosis.

La agraviada denunció el hecho ante la comisaría, ya que su agresor violó las medidas de protección que tenía a su favor. Antes de desaparecer, el cuestionado agente, le habría mencionado a su ex pareja que para qué quería dinero si ella ganaba el suyo propio.

El general PNP Danilo Vera Carbajal, al conocer del caso, dijo que policía Toscano, está falto al servicio dos días. “Inspectoría ya tiene conocimiento, este policía debe ser separado, estamos en la búsqueda y ubicación de este sujeto que nos hace quedar mal”, dijo Vera.