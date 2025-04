Un caso de acoso universitario ha salido a la luz en la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), luego de que al menos tres estudiantes denunciaran públicamente ser víctimas de hostigamiento por parte de un compañero de la Facultad de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales.

Las jóvenes relataron que el presunto agresor, identificado como Jaime Cerrón, las acosa de manera sistemática, llegando incluso a contactarlas a través del correo institucional y seguirlas en los pasillos del campus.

“El viernes pasado, cuando salía de un taller de deportes, el tipo se me acercó para pedirme mi número. Insistentemente me siguió y me quiso arrinconar hasta que un amigo lo espantó”, narró una de las estudiantes afectadas.

Otra joven denunció que, mientras caminaba con sus compañeras, el mismo individuo comenzó a seguirlas, obligándolas a esconderse detrás de un árbol. “¿Qué más espera la universidad para tomar acciones?”, cuestionó con indignación.

Además del acoso verbal y presencial, también se ha reportado que el estudiante grabó sin consentimiento a una compañera, e intentó besar a otra. Una de las víctimas mostró capturas de mensajes enviados por Cerrón, donde se lee: “Podemos hablar, dame una oportunidad pues” y “Gracias por el placer que me diste ese día, amor”.

Las estudiantes afectadas acudieron a distintas instancias dentro de la universidad para presentar su queja, pero según denunciaron, no obtuvieron respuesta. Algunos funcionarios justificaron su inacción señalando que el agresor es una persona con discapacidad y esto limita las acciones que pueden tomar.

Frente a la falta de medidas institucionales, la Facultad de Trabajo Social de la UNCP emitió un pronunciamiento en el que rechaza cualquier forma de acoso, hostigamiento y violencia. “El silencio institucional solo protege al agresor y deja en la sombra a las víctimas”, se lee en el comunicado.

Este caso ha generado indignación entre la comunidad universitaria y en redes sociales, donde exigen que se tomen medidas urgentes para proteger a las estudiantes y garantizar un entorno seguro dentro del campus.