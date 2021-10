Apenas el juez Jorge Chávez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó 36 meses de prisión preventiva para los cabecillas de “Los Dinámicos del Centro”, éstos fugaron de Huancayo. Fuentes al interior de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional (PNP) señalaron que tenían ubicados a Arturo Cárdenas Tovar, Eduardo Reyes Salguerán, Waldys Vilcapoma Manrique y Eduardo Bendezú Gutarra; sin embargo, cuando fueron a su captura, ya estaban en la clandestinidad.

Ahora, la PNP se encuentra tras sus pasos, para ello han establecido un plan que se maneja de forma muy reservada. Sin embargo, hay una preocupación de parte del equipo especial: desde el Ministerio del Interior no parece haber el mismo interés en la captura de estos sujetos.

Ya no están en Huancayo

La Policía en Junín tiene la certeza de que cuatro de los acusados sobre los que pesa la prisión preventiva no están en la Incontrastable. Sin embargo, al menos uno de ellos estaría en el Valle del Mantaro. Otra de las hipótesis sobre las que se basan sus pesquisas es que, como la primera vez, algún miembro de Perú Libre los oculta en la región Puno. Lima, la capital, es otro punto que la Policía tiene mapeado. Personas cercanas al movimiento señalaron que Arturo Cárdenas (a) “Pinturita” tiene gente que podría estar ocultándolo en la provincia de Chupaca.

Ayer, Sonia Tovar, la hermana de este prófugo, segundo al mando de “Los Dinámicos”, sostuvo que su hermano se encontraba en su casa y que la PNP no había ido a buscarlo. Una pista falsa que fue descartada porque Cárdenas, el mismo 6 de octubre que se dio la orden de prisión, se despidió de su hija a través de las redes sociales y es el más escurridizo de todos. Dos días antes de que se dé la prisión preventiva, personal de inteligencia estaba detrás de “Pinturita”, su último desplazamiento fue hacia Lima.

Plan de seguimiento sin recursos

Fuentes confiables señalan que la búsqueda, en Junín, se viene haciendo en sierra y selva. La Diviac tiene identificados al círculo de confianza de cada investigado, a sus familiares y los lugares donde estos se mueven. Sobre ellos también hay un especial plan de seguimiento y estos días la movilización de los efectivos ha sido ardua. Hay un factor que juega en su contra, es un personal reducido que no supera el centenar de efectivos que deben moverse a diario, por turnos, por diferentes regiones. La desconfianza en el ministro de Interior, Luis Roberto Barranzuela, también es evidente. Como ex abogado de Vladimir Cerrón, cabecilla de Los Dinámicos del Centro, parece no tener mucha preocupación.

El último martes el general PNP, jefe de la macro región policial, Roger Arista, dio a conocer que también en toda la Carretera Central los operativos en los 6 puntos de control serán con mayor frecuencia. Y el sábado último se realizó un fuerte desplazamiento de control. Mientras no haya una decisión de la cabeza de poner fuerza a este caso, las medidas seguirán siendo insuficientes.

Un buen número de militantes antiguos en Huancayo han condenado la acción de estos personajes buscados y consideran que por culpa de ellos Perú Libre está perdiendo fuerza y sus bases en toda la región Junín.