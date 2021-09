La vieron correr, pidiendo ayuda y desesperada dijo a los policías que su exesposo quería matarla. Los efectivos de la comisaría del distrito de El Tambo, aprehendieron a Manuel la Rosa Moreno en la Urbanización Ambrosio Salazar. Según la denuncia de Karen A. P. (47), su exesposo trató de estrangularla, pero sus tres hijos la defendieron.

MIRA ESTO: Juez dicta 18 meses de prisión contra sujeto acusado de feminicidio de profesora

Asustada, la cosmetóloga relató a los agentes que su ex pareja entró a su casa empujando la puerta, incumpliendo las medidas de protección que Karen, tiene a su favor. “Dijo que me iba a matar, mis tres hijos me defendieron y me escapé a la calle”, refirió a los policías que acudieron en su auxilio.

El presunto agresor, que fue intervenido por los policías, dijo que era empleado de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

La agraviada, temerosa, mencionó que en la comisaría Manuel la Rosa siguió amenazándola, así como al personal policial que lo detuvo.

Desde que se desató el brote de COVID-19, los informes que presentan, revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y niños, sobre todo, la agresión en el hogar, pues al estar en esta situación de confinamiento, puede exacerbar conductas inapropiadas que aumentan la violencia intrafamiliar. Solo en los últimos tres días, policías de las diferentes comisarías de Huancayo, recibieron 15 denuncias de violencia familiar.