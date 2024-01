Cuestionable. Unos osados vecinos carnavaleros que viven en la avenida La Alameda en la Ribera, levantaron cuatro montes (árboles) en la vía pública, esto ocurrió el último sábado.

Hasta el lugar llegó personal de Electrocentro, ya que “dos de los árboles, se encontraban cerca de las líneas de 60 mil voltios (alta tensión), situación que, si no se detectaba a tiempo pudo haber ocasionado accidentes o el corte de energía afectando a miles de personas”, dijo Milver Lázaro Llacua, supervisor de transmisión de Electrocentro.

El funcionario que alertó del alto riesgo eléctrico, informó del hecho a los vecinos. No obstante, los osados carnavaleros no hicieron caso a las recomendaciones para retirar los árboles. Y no quedaba otra opción que informar del hecho a la Policía Nacional.

Los custodios del Escuadrón de Emergencia, llegaron en patrullero y recién los técnicos procedieron a realizar el desvío y tumbado de los árboles con el uso de sogas, sin afectar la infraestructura eléctrica, ni poner en riesgo a las personas que querían celebrar su carnaval.

La empresa Electrocentro exhortó a la población a respetar las distancias mínimas de seguridad con las redes eléctricas al realizar actividades como cortamontes o yunzas que se incrementan en esta época de carnavales.

Cuando los árboles son tumbados, estos suelen arrastrar los cables eléctricos o postes y pueden generar que las personas se electrocuten.

Un accidente hubiera dejado sin energía eléctrica a la zona o habría ocasionado descargas de 60 mil voltios electrocutando a participantes con el riesgo de sufrir graves quemaduras.