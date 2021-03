Luego de reclamarle una presunta infidelidad, porque ella se negaba a mantener relaciones sexuales, un airado joven atacó con un cuchillo a su expareja, causándole varios cortes en el pecho y cuello. Temiendo por su vida, Winy S.A. (21), pudo llamar a la Policía y efectivos de la comisaría del distrito de Chilca, entraron a la casa trepando la pared, ya que la puerta estaba asegurada con candado.

Amenazaba con matarla

A las 23:00 horas del martes, los policías ingresaron a la vivienda de la calle Real N° 940 en Azapampa para detener a Yhonleo Quispe Silvestre (20), quien había ocasionado al menos 6 cortes a Winy. La joven asustada mencionó a los agentes que era víctima de violencia física por parte de su ex conviviente, quien tenía un cuchillo de cocina en la mano y amenazaba con matarla.

La agraviada reveló que su ex pareja con el que tiene una hija de 3 años, llegó de Lima y la agredió luego que leyera los mensajes que le envió un amigo. Dominado por la ira, quiso obligarla a tener relaciones sexuales, pero como la joven ya no quería continuar con la relación, éste le dio golpes de puño y causó lesiones en el cuerpo. Por tentativa de feminicidio, Yhonleo quedó detenido. Al ser interrogado por los periodistas si estaba arrepentido de su mal accionar sin titubeo respondió que no. Winy dijo que tenía medidas de protección porque anteriormente ya fue golpeada por el detenido.