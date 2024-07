El reciente mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte, que duró 5 horas, ha generado descontento entre autoridades y políticos de la región Junín, destacada por su papel en la independencia del país y el Bicentenario. A pesar de su importancia histórica, Junín fue mencionada de manera superficial, enfocándose únicamente en inversiones en electrificación rural y conservación de bosques, sin abordar cuestiones críticas como la modernización de la Carretera Central, vital para el transporte y comercio.

La presidenta, quien leyó 79 páginas, anunció que en el tercer trimestre de 2024 se adjudicará el contrato de concesión del ferrocarril Huancayo-Huancavelica (Tren Macho) y la ejecución de la Longitudinal Sierra Sur, proyectos que beneficiarán a la región. Sin embargo, estas medidas han sido recibidas con escepticismo.El congresista Edgard Reymundo criticó el discurso de Boluarte, describiéndolo como una repetición de promesas sin abordar problemas urgentes como la minería ilegal y la seguridad vial. Reymundo también cuestionó la creación del nuevo Ministerio de Infraestructura, temiendo que su administración quede en manos de la coalición congresal. Para el gobernador Zósimo Cárdenas, las regiones estuvieron presentes en el discurso de la presidenta Dina Boluarte, y Junín obtuvo 17 menciones, pero no dio mayores detalles sobre la Nueva Carretera Central Daniel Alcides Carrión, que es de vital importancia para la conectividad de las regiones.

Para el parlamentario Ilich López, luego de escuchar el mensaje, que resalta avances en la reactivación económica y el cumplimiento de objetivos poco alineados con las necesidades reales, es urgente plantear un enfoque más robusto y concreto para impulsar una verdadera recuperación con sostenibilidad fiscal. Fernando Orihuela, exgobernador, Carlo Curisinche ex alcalde de El Tambo y otros se sumaron a la critica.

Gobernador Zósimo Cárdenas; “Junín obtuvo relevancia pero faltan detalles cruciales”

Para el gobernador Zósimo Cárdenas, “las regiones estuvieron presentes en el discurso de la presidenta Dina Boluarte, y Junín obtuvo 17 menciones, dándonos la relevancia que nos merecemos como polo de desarrollo económico para el país. Ha sido importante escuchar anuncios sobre la adjudicación de la Longitudinal de la Sierra – Tramo 4, pero, no dio mayores detalles sobre la Nueva Carretera Central Daniel Alcides Carrión, que es de vital importancia para la conectividad de las regiones como Junín. El anuncio sobre nuevo Ministerio de Infraestructura suena bien en el papel, pero este deberá mostrar un trabajo junto a los gobiernos regionales y locales. De lo contrario, fracasará como la Autoridad de Infraestructura que tiene poco tiempo y escasos resultados. Esta iniciativa debe ser aprobada por el Congreso con carácter de urgencia. Requerimos que este nuevo ministerio se centre en la conectividad y trabaje de manera específica con las regiones. Requerimos que atienda nuestros pedidos de partidas presupuestales para cerrar brechas”.

Congresista Edgard Reymundo: “Mensaje solo fue más de lo mismo con el aplauso de zombis”

“El mensaje de Boluarte es más de lo mismo, no se pronunció sobre el fondo del problema de la minería ilegal, haciendo un silencio cómplice con el presidente del Congreso”, dijo.”No dijo casi nada respecto a la seguridad vial en donde mueren 3500 personas al año en choque, volcaduras y accidentes ocurridas por ejemplo en la vía (Los Libertadores y la región central).Con el aplauso de sus ministros y los zombis congresistas, anunció la creación del ministerio de Infraestructura que fusiona a todas las ejecutoras. En plana campaña electoral, ¿quién será el nuevo ministro de este monstruo del billete?, será uno de APP, FP, PL, Somos Perú, en donde la ejecución de las obras serán manejadas por la coalición congresal y sus ‘wayquis’. Dina está enfrentada a la historia y la justicia,la impunidad y la corrupción no pasará” refirió el parlamentario por Junín.

Fernando Orihuela: “Un discurso lleno de promesas y carente de acciones”

Fernando Orihuela, exgobernador de Junín, asegura que fue un discurso lleno de promesas y carente de acciones concretas para la región. Orihuela señaló que, “aunque se abordaron diversos temas, no se incluyó una propuesta específica para Junín, como la autopista de cuatro carriles crucial para la competitividad del centro del país. Además, subrayó la falta de atención a la provincia heroica de Junín en temas vitales como el hospital provincial y la educación”. Aseguró que el proyecto de los colegios bicentenario no es iniciativa del actual gobierno, ya que su administración firmó un convenio para tres de ellos.

Kelly Flores: “Mensaje extenso sin proyectos que reivindiquen Junín”

Por su parte la presidenta de la La Red de Mujeres Autoridades de Junín -REMAJ y consejera por Huancayo Kelly Flores aseguró que el discurso de la presidenta Dina Boluarte fue extenso para que la gente se aburra o para que no la entiendan. “Tan gaseoso como caracteriza este Gobierno, una pena que en la lectura de tan extensas páginas no se haya escuchado proyectos que reivindique a la región y provincia de Junín, así pues este gobierno solo utiliza el bicentenario como frase cliché. Dina en su realidad trastocada, ha dado un discurso de puro populismo, que muestra como es su gobierno”.

Carlo Curisinche: “La presidenta solo cambio de nombre a ministerios”

Para el exalcalde de El Tambo Carlo Curisinche, en políticas de Estado no se trata solo de cambiar el nombre a las instituciones como los ministerios. “Se trata de hacer reformas integrales que conlleven a mejorar el servicio del Estado a favor del ciudadano; en el caso del actual Ministerio del Interior no solo debe enfatizarse el cambio de nombre sino debe trabajarse en lo referente a la profesionalización de los integrantes de la policía nacional, su trabajo articulado con el ministerio público y con los gobiernos sub nacionales”, señaló.

Fiorella Fabian: “El gobierno de Boluarte es de pobreza y desempleo”

La regidora huanca Fiorella Fabian opinó: “Las familias del Perú en los últimos dos años se han vuelto más pobres disminuyendo grandemente su poder adquisitivo, se ha incrementado la pobreza y la anemia, qué hacemos construyendo más mercados si con la inseguridad ciudadana disminuye la inversión. Más universidades si el nivel de educación es básica. La población no tiene trabajo, solo subsiste del día a día. El gobierno de Dina Boluarte es el gobierno de la pobreza y el desempleo”.

Ilich López: “Economía inflada y falta de medidas concretas”

El parlamentario Ilich López, luego de escuchar el mensaje dijo que resalta avances en la reactivación económica y el cumplimiento de objetivos poco alineados con las necesidades reales. “Es urgente plantear un enfoque más robusto y concreto para impulsar una verdadera recuperación con sostenibilidad fiscal. De lo contrario, solo tendremos una economía “con punche, pero a punta de esteroides”, es decir, inflada. La estabilidad política es importante, pero insuficiente. Si queremos alcanzar a las demás economías que ya crecen a tasas de 3%, se deben fortalecer a las MYPES, que generan empleo”.

Juan Palomino: “No ha mencionado la construcción de ningún hospital para la selva”

Para el candidato de Juntos por el Perú al gobierno regional, Juan Palomino, en su mensaje la presidenta ha mencionado sobre la construcción de cinco hospitales de nacionales, sin embargo para la región Junín no ha señalado ninguno. “La prioridad de la construcción del hospital en selva es urgente. Tampoco ha mencionado proyectos de envergadura para la región central. No ha mencionado la compra de plantas de asfalto para Junín que serviría para complementar el trabajo de las 104 maquinarias que ha adquirido el Gore Junín en esta gestión y que el gobierno central debería apoyar”.