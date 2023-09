El representante de la Asociación de Transportistas de la Región Junín (Asotran), Roque Rojas dio a conocer que se reunió con Hanns De La Vega, gerente municipal de Huancayo, Milano Callupe, gerente de Tránsito y Transporte y el regidor Elio Laureano. En la reunión acordaron volver a revisar y no publicar la ordenanza municipal Raisa y Cuisa.

“Que saquen un ordenamiento sancionador pero acorde, que no afecte los intereses de los transportistas, no es posible que todas las sanciones conlleven a la suspensión y retención de documentos”, dijo el representante de la Asociación de Transportistas de la Región Junín. En la reunión acordaron no publicar la norma y volverla a estudiar.

Respecto a la aprobación de la ordenanza municipal Raisa y Cuisa, que aplica infracciones y sanciona a transportistas, el regidor Elio Laureano, dijo que en la actual ordenanza se encontró ciertas anomalidades por lo que el Consejo Municipal volverá a revisar la norma.

TE PUEDE INTERESAR: Exdirector de escuela de policías de Mazamari es sentenciado por uso ilegal de bienes del estado

Respecto al paro de transportistas de 48 horas anunciado para este miércoles 20 en la ciudad de Huancayo, el representante de la Asotran, Roque Rojas mencionó que ellos en ningún momento han convocado a un paro. Pero para un sector de transportes a pesar de la reunión y acuerdos, el paro seguiría en pie.