El presidente de la Cámara de Comercio de Concepción, José Luis Cárdenas Cárdenas, remarcó que, “todos tenemos derecho a protestar, pero tiene que ser pacífico sin paralizar las actividades económicas. Cuando ya las protestas se vuelven violentas estamos limitando el derecho de los que no participan”.

MIRA ESTO: SIS cubre medicamentos y exámenes de Guillain Barré

Añadió que, en el caso del paro en contra del Gobierno Central, precisó que se trata de intereses políticos. “Son gremios que solo buscan dañar al país, causar problemas económicos, estamos saliendo de la pandemia del COVID-19 y promoviendo la reactivación económica, no podemos paralizar, y menos si obedecen a intereses políticos y de terceros”, sostuvo.

MIRA ESTO TAMBIÉN: San Ramón: la mata tras violenta discusión en el río

Cárdenas Cárdenas, recordó que las movilizaciones en el sur del país causaron grandes pérdidas económicas. “Si bien Junín no se vio afectado, y esta vez, tampoco debería afectarse. Se viene Fiestas Patrias, y el turismo genera ingresos económicos, más la fiesta costumbrista del Santiago, habrá movimiento económico. Esperamos que el paro no se amplie a las regiones del país. Así que, hay que promover: Junín no para, Junín trabaja”, finalizó.