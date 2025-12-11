No aprenden. Serenos de la Municipalidad Distrital de Pichanaqui capturaron a Jorge Alejandro P.A. y Norberto V. G., quienes serían reincidentes en la comisión del presunto delito de estafa y delito monetario, relacionados con la circulación de billetes falsos y diversas modalidades de estafa como el ya conocido ‘cuento de la cascada‘

Los sujetos deambulaban por el jr. La Paz y la av. Santa Rosa, cuando se percataron de la presencia de Serenazgo, abordaron un mototaxi para darse a la fuga. De inmediato, se activó el Plan Cerco y se coordinó con la central de monitoreo.

Tras una persecución los intervinieron en el jr. 1ro de Mayo con cruce con la vía Marginal.

Durante el registro personal, se les halló monedas de oro falsas, una maqueta de teléfono celular, papeles periódico cortados y billetes falsos de distintas denominaciones (S/ 10, 20, 50 y 100).

Ambos detenidos fueron conducidos a la Comisaría PNP de Pichanaqui, donde esperan acudan las víctimas a denunciar