¿Perú Libre tampoco tiene cuadros en Junín? Han pasado más de 10 días desde que el médico Jorge López Peña, fuera designado como viceministro de Salud y dejó la dirección del hospital Carrión, y hasta el momento no se designa a su reemplazo, cuestionó el presidente del Frente de Defensa de los intereses del hospital Carrión, Ramiro Coasaca Torres.

“En el hospital Carrión han nombrado en los cargos directivos a profesionales sin los requisitos mínimos y no vamos a aceptar más que se nos imponga a personas sin condiciones para ejercer el cargo”, precisó.

Recordó que han preparado una terna de médicos que laboran en el hospital que podrían cumplir condiciones, pero luego de más de 10 días, aún no designan al director. Manifestó que hay documentos paralizados, por ejemplo el Banco de Sangre no cuenta con recursos para la compra de insumos, ya que no hay quien ejecute la compra.