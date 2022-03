El Gobierno Central designó al médico cirujano Juninense, Jorge Antonio López Peña, actual director del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo, en el cargo de Viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud (MINSA), en reemplazo de Gustavo Rosell De Almeida. La resolución Suprema está refrendada por el ministro de Salud, Hernán Yury Condori Machado.

Como se recuerda el pasado 10 de febrero, el médico cirujano Gustavo Rosell De Almeida, renunció al cargo de viceministro de Salud, según dio a conocer en su red social, tras la designación de Hernán Condori como ministro de Salud. El ex presidente del Cuerpo Médico de Essalud, Jorge Antonio López Peña, está al frente del hospital Carrión buena parte de lo que viene durando la pandemia, inició labores en plena segunda ola del coronavirus.

A todas luces es allegado a Perú Libre y cercano al líder de este partido, Vladimir Cerrón, igual que el actual ministro del sector, Hernán Condori.

" (...)El ministro me pidió mi curriculum, estos son cargos de confianza de alto nivel (...) he estado manejando un hospital covid, hemos luchado y pasado la segunda ola, tenemos la experiencia y los estudios. Pueden entrar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y ver mis grados y títulos, pueden investigar tengo una maestría en salud pública, por eso me están considerando, no soy un improvisado” dijo López Peña, al ser consultado sobre su designación.