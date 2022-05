“Pronto estaremos juntos”, es lo último que les dijo Rubén Santos Jacobi (33), a su pareja Rosalinda Zamudio y desapareció. Hace tres meses están buscando al músico de la orquesta “Los Flamantes de Oro” y no lo hallan. Según las investigaciones se metió a nadar al río y se esfumó.

Sollozando su madre Tria Jacobi y su esposa Rosalinda Zamudio, llegaron hasta el parque Huamanmarca de Huancayo, para pedir que sigan buscando a Rubén.

Las desconsoladas mujeres mencionaron que Rubén, quien vivía en Ingenio y tocaba saxo, en enero del 2022 fue a trabajar como chofer de una empresa de telecomunicaciones a la ciudad de Camaná en Arequipa. De acuerdo al testimonio de dos compañeros de trabajo, este se metió a nadar al río Ocoña y habría sido arrastrado por el fuerte caudal.

Durante un mes su familia buscó el cuerpo del músico, pero no lo hallaron. “Por favor, queremos saber qué le pasó realmente, no creemos que se ahogó. Que no dejen de buscarlo”, dijo Rosalinda, quien incluso dejó de cantar desde la desaparición del padre de su hija de 6 años.

Durante un mes, los familiares, policías y buzos buscaron en el río el cuerpo de Rubén, pero no lo ubicaron. Cualquier informe llame al 916716285.