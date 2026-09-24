El candidato al Gobierno Regional de Junín por Podemos Perú, Fernando Orihuela Rojas, anunció la construcción de un teleférico en La Merced como parte de su propuesta para convertir a Chanchamayo en una potencia turística regional. Durante su recorrido por la Selva Central, previo a las elecciones, también planteó convertir la Isla El Encanto en un gran centro recreacional que genere puestos de trabajo para cientos de familias.

Orihuela explicó que el teleférico permitirá incorporar un nuevo atractivo turístico a La Merced y favorecer una mayor permanencia de visitantes en la provincia. Según señaló, el proyecto generará beneficios para operadores turísticos, restaurantes, hospedajes y comerciantes, y deberá articularse con la Isla El Encanto, aprovechando su entorno natural.

El candidato también anunció medidas para fortalecer la actividad agropecuaria. Propuso transferir combustible y maquinaria pesada a los centros poblados para mejorar y rehabilitar las vías troncales, además de adquirir una planta asfaltadora para la provincia. “Nuestras vías no pueden más ser polvaredas o lodazales”, indicó.

En materia de juventud, Orihuela anunció que Chanchamayo contará con una sede de la Academia Regional Preuniversitaria para apoyar a los egresados de secundaria que busquen ingresar a la universidad. También planteó aplicar los programas Procompite Joven, dirigido a emprendimientos, y Mi Primera Chamba, orientado a facilitar la inserción laboral formal de jóvenes.