Ante la cercanía del Día de los Muertos, familiares que vivieron la pérdida de un ser querido preparan actividades y reuniones a fin de recordar y honrar a su difunto. Esto puede llevar a sentimientos encontrados, en caso no se haya llegado a superar el dolor que ocasionó el lamentable suceso.

“Para muchas personas, hablar sobre la muerte, resulta difícil y esto puede causar ansiedad, miedo, temores y habiendo pasado un tiempo de la pérdida se va realizando la aceptación, es un proceso”, dijo la psicóloga de la Red de Salud Valle del Mantaro (RSVM), Lizeth Aldana Palomares.

La especialista también explicó que el dolor por la pérdida de un ser querido, es un sentimiento normal; sin embargo, si se pierde el interés en las actividades diarias, si hay llantos sin motivo aparente o si se llega al punto de atentar contra la vida, ya se trataría de un trastorno que necesita ser tratado por un profesional.

Es importante prestar atención a quien haya sufrido la dolorosa pérdida de un ser querido, las acciones y su rutina puede alertar una posible depresión o ansiedad.

“Hay que identificar los cambios significativos, esto se ve cuando ya no disfruta de sus actividades diarias o de ocio, si ya no le encuentra un sentido a la vida o no tiene objetivos, si tiene llantos repentinos. A veces la misma persona no lo nota, pero sí los de su entorno, es importante el apoyo de este para la recuperación de la persona”, añadió la psicóloga.

Por otro lado, la especialista expresó que se debe evaluar si en casa hay algún integrante que aún no haya superado una pérdida, con el fin de no exponer a la persona a un sufrimiento. “Es preferible no exponer a la persona, pero tampoco prohibirle. Puede hacer una actividad que pueda reemplazar o suplantar la acción de conmemorar para que la persona siga su proceso de superación”, finalizó.