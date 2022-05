Tranquila, paciente, ella espera en una caja de cartón a que se decida cual será su suerte, y mientras las autoridades procuran darle todas las atenciones posibles. La paloma que hace unos días fue capturada cuando intentaba introducir droga al penal de Huancayo no fue liberada como se dijo inicialmente sino que permaneció en custodia de la Policía del Medioambiente de Huancayo y hoy fue entregada a Serfor.

Según indicó el responsable de dicha entidad, esta paloma en particular pertenece a una raza no originaria del Perú. “Su raza fue introducida en la época de la Colonia desde Euroasia y se está distribuyendo de forma continua, pero no es patrimonio del Perú, es exótica”, indicó. También señaló que este animalito al parecer no ha crecido de manera silvestre sino que fue amansada y se comporta como una mascota. “Está quieta tolera la presencia humana. Como Serfor vamos a evaluar si está dentro de nuestras competencias (el hacerse cargo)”. Indicó que existe una posibilidad de que el pequeño animal pueda ser llevado a un refugio de animales en la provincia de Concepción, sin embargo, eso será evaluado.

“Estos animales al no tener un depredador natural (se multiplican) y causan mucho daño al ornato pueden contaminar a los humanos con infecciones parasitarias. Y al ser exótica es muy difícil que vuelva a la vida natural posiblemente se quede en cautiverio”, sentenció.

Sin embargo el adiestramiento de palomas con fines delictivos es un tema nuevo en nuestra región, por ello la Policía Nacional realiza las investigaciones necesarias para dar con los responsables. Serfor indicó que al ser un animal dócil puede ser fácil domesticarlas, pero, es el primer caso de adiestramiento del que se conoce.