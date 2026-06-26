El regidor distrital de El Tambo, Iván Medina, anunció que presentará acciones contra la Secretaría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por la demora en la emisión de la resolución y credencial que le permitiría asumir el cargo de alcalde tras la vacancia de Julio César Llallico. “Hemos enviado documentos desde el 28 de mayo hasta el 18 de junio solicitando la celeridad del proceso”, afirmó.

Medina sostuvo que, pese a las gestiones realizadas en Lima, el expediente ya estaría listo para su publicación oficial. “Nos han mencionado que la resolución ya está, que el pleno del JNE ya ha vacado al alcalde, pero no se termina de emitir la credencial”, indicó.

El regidor señaló que existirían presuntas irregularidades en la demora del trámite, e incluso posibles intereses internos que estarían dilatando la decisión. “Uno de los miembros estaría queriendo reconsiderar su voto, lo que estaría retrasando el proceso”, denunció.

Asimismo, indicó que el caso ya fue elevado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso. “Se ha remitido un documento al presidente del JNE para que se emita la resolución de vacancia y la credencial correspondiente”, precisó.

En su declaración, Medina advirtió que la situación estaría afectando la gobernabilidad en el distrito de El Tambo. “Se han venido generando problemas en residuos sólidos, en la administración y en la gestión municipal”, sostuvo.

José Povis, abogado del regidor, señaló que la situación podría tener implicancias penales. “Esto ya deviene en una tipificación de corrupción, abuso de autoridad y retardo injustificado de trámite administrativo”, afirmó.

El jurista añadió que la vacancia ya estaría definida en términos legales. “Técnicamente y fácticamente está demostrado que el alcalde ya está vacado conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades”, precisó.

De acuerdo al procedimiento establecido, el Jurado Nacional de Elecciones cuenta con un plazo referencial de hasta 30 días hábiles para resolver este tipo de casos de vacancia y emitir la resolución correspondiente, aunque en la práctica estos procesos suelen resolverse en menos tiempo cuando no existen observaciones pendientes o trámites adicionales, lo que ha generado expectativa en el caso de El Tambo por la demora en la publicación oficial.