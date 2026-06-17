Diversos juzgados laborales de Huancayo vienen requiriendo formalmente a Iván Joel Medina Esquivel el cumplimiento de obligaciones económicas pendientes de la Municipalidad Distrital de El Tambo, pese a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no emite la resolución definitiva de vacancia del alcalde Julio Llallico Colca.

Las resoluciones judiciales identifican a Medina Esquivel en calidad de alcalde transitorio y le exigen garantizar el cumplimiento de sentencias y cronogramas de pago derivados de procesos laborales seguidos contra la comuna tambina.

Exigen pagos por más de S/77 mil en uno de los procesos

Uno de los requerimientos corresponde al expediente 00686-2025, en el que el Tercer Juzgado de Trabajo ordenó ejecutar una sentencia laboral.

En dicha resolución se solicita el pago de S/77,902.78 a favor de un trabajador, además del depósito de S/7,289.86 por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

Asimismo, otros procesos judiciales, identificados con los expedientes 01505-2021, 00026-2023 y 00909-2018, contemplan cronogramas de pago y obligaciones económicas que deberán ser acreditadas ante el Poder Judicial.

Jueces advierten posibles sanciones

Las resoluciones judiciales también incluyen apercibimientos ante un eventual incumplimiento.

Los magistrados advirtieron que, de persistir la falta de pago, podrían imponerse multas compulsivas equivalentes a tres Unidades de Referencia Procesal (URP).

Según los documentos, estas sanciones tendrían que ser asumidas con recursos propios de la autoridad edil y no con fondos de la municipalidad.

JNE aún no oficializa la vacancia

Pese a los requerimientos judiciales, el Jurado Nacional de Elecciones aún no emite la resolución definitiva que formalice la vacancia del alcalde Julio Llallico Colca ni otorgue las credenciales correspondientes a Iván Medina Esquivel.

No obstante, las resoluciones emitidas por los juzgados laborales evidencian que diversas instancias judiciales ya lo consideran como la autoridad responsable para efectos administrativos y del cumplimiento de las obligaciones económicas pendientes.