Regidora distrital cuestiona presunta interferencia de gerente y ausencia de edil de Chilca

La regidora de Chilca Nery Huamán Castro manifestó su incomodidad por las continuas faltas del alcalde Carlos de la Cruz a las sesiones de Concejo Municipal y la interferencia del gerente municipal Miguel Chamorro durante el desarrollo de éstas.

La concejal señaló que solicitará un informe completo respecto a los viajes del alcalde, viáticos y gestiones que realizó. Asimismo, sostuvo que a pesar de estar en Huancayo el pasado viernes, De la Cruz prefirió no participar de la sesión. A su molestia se suma la interferencia que hace el gerente municipal durante estas sesiones, no dejando participar a los regidores ni a los funcionarios. El regidor Bedwer Orellana, también de oposición, calificó como negativa la inasistencia del alcalde pero no se refirió a la participación del gerente municipal.

Miguel Chamorro respondió al cuestionamiento de la concejal y dijo que en ningún momento hubo interferencia sino que le indicó que en una sesión de Concejo no se puede hacer un “interrogatorio” a un funcionario sino solo preguntas generales.

Asimismo, agregó que no se trata de faltas del alcalde sino que el viernes pasado tuvo una reunión con otros alcaldes para tratar el tema de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

D.M.