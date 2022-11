Rober Villalva, especialista en comunicación política, hace una evaluación del proceso electoral ocurrido en el mes que acaba de terminar y analiza cuál es la situación del gobernador electo, Zósimo Cárdenas, con miras a asumir su mandato regional en enero del próximo año. Una cosa está clara, señala Villalva, Cárdenas no tiene legitimidad política.

¿Te sorprende que “la naranja” haya arrasado en votación al igual que Perú Libre lo hizo en 2018?

Si vemos la totalidad de los votos en el proceso electoral, vemos que el candidato de “la naranja” ha ganado por un margen del 27%, eso significa que 3 de cada 10 electores lo respaldaron. Y eso es curioso porque no tiene los índices de la mitad más uno, podrá tener legalidad, pero legitimidad política, no. El gobernador regional electo debe comprender que no tiene la mitad del respaldo electoral de cara a sus 4 años de gestión.

¿Cómo queda Dimas Aliaga, por qué crees que perdió?

Si bien es cierto que Zósimo Cárdenas ganó con el 27% del total de votos, en el caso de Dimas Aliaga está por debajo y seguidamente está Arnoldo Mallma de la “bicicleta”. El factor de legitimidad política le iba a ocurrir a Dimas ya Arnoldo Mallma, porque son movimientos electorales cuyo trabajo político se enfoca en buscar circunstancias políticas pasajeras. Los movimientos y partidos políticos se han vuelto una suerte de combis electorales.

Zósimo Cárdenas llega a la gobernación con 10 procesos por corrupción, críticas a su gestión en Pasco, ¿va a tener respaldo de la población o se le va a oponer?

Nuestros políticos en el país, después de ganar una elección, se convertirán en culpables de todo; son el foco de atención 24 horas al día, 365 días al año. Y eso es en virtud a la expectativa que han generado. En el caso de Zósimo Cárdenas, como tiene el respaldo del 27% de los electores de la totalidad, al parecer no ha generado demasiada expectativa. Sin embargo, la población electoral (73%) tiene la expectativa de que en el largo plazo puedan solucionar los problemas de la región. El reto de Zósimo Cárdenas es, del 27% de respaldo que ha tenido, llegó al año de gestión con 50% de aprobación.

¿Cuál debería ser la labor de los movimientos regionales que perdieron? ¿Crees que van a fiscalizar?

Es justamente uno de los defectos que tiene la política peruana, que muchos políticos aparecen faltando un mes o dos meses para una campaña electoral y la población los ve con cierto recelo, desconfianza. Por eso es que faltando dos semanas para las elecciones aparecen outsiders electorales que la población mira: si les simpatiza o agrada, por ahí le apuestan. Lejos están de un voto racional.

Zósimo Cárdenas no asistió a la reunión que convocó al presidente Pedro Castillo, ¿es saludable para la región?

No, yo creo que es algo más simple. Probablemente nadie quiera acercarse a un político que tiene casi el 70% de desaprobación, yo creo que esa foto no quiere Zósimo Cárdenas.

¿Las nuevas gestiones regionales y provinciales tienen equipo técnico?

Por el bien de la región Junín espero que se haga una convocatoria de base ancha. Tenemos problemas latentes, un problema económico, de salud, hospitales paralizados, la economía que no despega, el problema de la agricultura, tenemos muchos problemas como para “carnetizar” el movimiento político. La “carnetización” le hace mucho daño a la política.