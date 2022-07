La versión santiaguera del “bebito fiu fiu” ya está en las redes sociales y la responsable es la cantante santiaguera Chabelita Sanabria, una artista golpeada por la pandemia, que se empeñó en adaptar la música a ritmo de santiago, para esta parodia viral del internet, creada por Tito Silva Music y cantada por TefyC.

Chabelita, ¿cómo te animaste a hacer la versión santiaguera del “bebito fiu fiu”?

En las redes sociales está de moda, es una canción muy popular y sacar la melodía santiaguera me costó mucho esfuerzo pero salió y por eso hice un pequeño adelanto para subirlo a Facebook. “Caramelo de chocolate empápame así, como un pionono de vitrina enróllame así, como azúcar en polvo endúlzame (bis), es que tu eres mi rey, que lindo eres tu, eres mi bebé mi bebito fiu fiu ajajay ajajay”, es lo que ya todos cantan.

¿Tú misma armaste el contenido para Tik Tok y Facebook?

Yo desconozco de las redes sociales, pero el hijo de una madrina, me pidió el original, les gustó y lo subió al Tik Tok, el domingo, y me dicen que ahora lo están compartiendo para que muchas personas lo vean. Mi hijo lo compartió en el Facebook.

¿Lo vas a cantar en las fiestas de Santiago, ya te has presentado en público?

Recién el domingo se publicó en el Facebook, en Tik Tok y también está en You Tube. Todavía no hay un concierto para cantar aún, pero creo que la gente lo disfruta mucho porque todos tenemos un bebito fiu fiu o una pareja a la que le decimos palabras cariñosas.

¿Está musicalizado con saxo?

El que toca el saxo es Agripino Millán de la orquesta Súper Sonido de América, yo le llamé y le dije si requerían los temas y le mandé la melodía cantada y me reenvió por Whats App y luego estaba lista, así hemos trabajado.

¿Qué tiempo ya estas dedicada a la música, tienes presentaciones?

Ahora no tengo pendientes, me han pedido para un local de Shullcas, pero no es nada fijo. Yo tengo 20 años de labor artística. Canto santiagos, huaylarsh, huaynos, yo difundo las costumbres de mi pueblo. Yo soy del anexo de Oilumpo en el distrito de Chacapampa, provincia de Huancayo. Me hago llamar la voz Telúrica del Canipaco.

¿Dónde te pueden encontrar tus seguidores?

Ahora en las redes sociales. Estuve alejada del arte debido a al pandemia, muchos artistas se dedicaron a hacer transmisiones, pero yo no pude, tenía que trabajar para mis hijos.

¿Cuántos hijos tienes?

Tengo 3 hijos de 17, 12 y 7 años, y como dos años tenían clases virtuales mi celular era para ellos, yo no podía hacer transmisiones en vivo como otras artistas usaban de estrategia para estar vigentes y también me dediqué a la venta de productos orgánicos para el cuidado de la salud.

¿Ahora esperas que te contraten?

La gente conoce mi trabajo, además de cantar y componer me encargo de los guapidos para el santiago, solo estoy esperando una oportunidad para reactivarme porque ha sido bastante difícil para los artistas no poder trabajar en lo que sabíamos hacer.

VIDEO: