Evidentemente conmocionado y con la voz quebrada por el drama que vive, el agricultor Francisco Chaupez Malca narró que luego de vender su cosecha de cacao, se disponía a regresar a su chacra. A las 4:00 de la tarde de hoy tomó una combi que lo llevaría a Mazamari, llevaba con él la mochila conteniendo el dinero que logró recaudar luego de varios días de venta.

“Estoy enfermo y compré en la clínica medicinas por el valor de S/ 400, documentos, herramientas y los S/54 mil. En la combi estaban como cinco personas, último bajé yo, le pague S/3, me dijo “me has pagado demás” y me devolvió S/1. Me fui a Pangoa y allí me di cuenta que ya no tenía mi mochila”, señala.

Chaupez Malca señaló al portal Radio La Ruta Satipo, que tomó un taxi para llegar hasta el terminal de combis, se entrevistó con el administrador de la empresa de transportes pero no halló al dueño de la combi.

Desesperado, el agricultor que tiene su chacra en Boca Saniveni en el valle del Ene, hizo un llamado al chofer de la combi para que le devuelva la mochila con los medicamentos, herramientas y sobre todo el dinero.

El hombre tiene siete hijos, dos de ellos estudian en Lima y uno en Senati de Satipo. Señala que tiene deudas que pagar y debe invertir en la próxima siembra. Además, un mal lo aqueja a los riñones. Señala que está dispuesto a dar una recompensa de S/5 mil. “Yo no robo, trabajo duro para poder juntar mi dinero. Por favor, sean conscientes, tal vez como yo sufren para tener dinero, yo sufro bastante para conseguir esa platita”, pidió.