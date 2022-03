Un joven minero identificado como Eduardo Linder Carrasco Díaz, se percató que perdió la señal en su teléfono celular, y a los minutos le llegaron notificaciones de una transacción de su cuenta de ahorros, luego se dio cuenta que le habían retirado un promedio de S/9500.

“La noche del jueves me llegó un mensaje con cambio de SIM de mi celular, me conecto al Wifi de mi trabajo y salen las notificaciones de las transacciones de mi cuenta de ahorros en el BBVA. A pesar de las llamadas, me dijeron que ya no podían hacer nada porque ya habían retirado el dinero”, contó Eduardo.

La víctima asegura que hace varios años compró el celular de las tiendas de Claro, ubicado en Real Plaza, en Huancayo. Desde entonces nunca hizo otra transacción, sin embargo al clonar su SIM, usaron su huella digital y lo hicieron desde un servipag.

