En julio de 2019 la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) invitaba a los jóvenes a inscribirse en la academia de fútbol Expreso Verde. Lo que se ha conocido a través de uno de los Tiranoaudios es que el presupuesto para los profesores y materiales que se necesitaban era obtenido de manera irregular.

En la escucha, el ex alcalde Juan Carlos Quispe Ledesma le exige a la ex gerente de Desarrollo Social, Alicia Enríquez, presupuesto para pagar a los profesores. Ella le dice que no hay y que incluso está “sacando” materiales ilegalmente: “Estamos sacando materiales para el Expreso Verde con otro nombre de otra organización. Son cosas que estoy haciendo irregular y ya no quiero firmar, Carlos. La denuncia va a venir hacia mi persona. Ya tengo tres procesos”, señala.

El alcalde Quispe, conocedor del delito, no cuestiona ello, ni siquiera le llama la atención, solo le dice que se cuide.

En el audio se menciona que Henry López y el regidor Waldyr Ricse están detrás del apoyo al Expreso Verde. Este es uno de las pocas escuchas donde uno de los involucrados acepta el delito.