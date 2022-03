Las fiscalías especializadas en corrupción de funcionarios y violencia, se hallan trabajando en total hacinamiento, pese a que el Ministerio Público viene pagando alquiler de nuevos locales desde el año 2021, los cuales son más amplios. El presidente de la Junta de Fiscales de Junín, Francisco Pariona, señaló que esto se debe al aspecto presupuestal. Refiere que los locales tiene que ser acondicionados con trabajo de cableado, división de ambientes y otros.

Según el fiscal superior el Distrito Fiscal de Junín no es unidad ejecutora y ellos dependen presupuestalmente de la capital.

“Con el cambio de gerentes que hubo a fin de año, no se ha conseguido más presupuesto y para habilitar esos ambientes, le he enviado pedidos a la fiscal de la Nación. A mí, no me parece adecuado pagar arriendo de locales que no se están usando, pero debido a los cambios que hubo, debido al cierre del año fiscal, el inicio del mismo este año, están demorando en dotar del presupuesto”, refirió Pariona.

El fiscal señaló, además, que se prevé que para fines de abril o inicios de mayo se asigne el presupuesto. Incluso el inmueble que ocupa actualmente la Fiscalía Anticorupción tiene problemas por el pago del arriendo de su local a falta de documentación de los propietarios.