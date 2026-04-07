La Unidad de Serenazgo de Huancayo cumplió 22 años de creación institucional el pasado 4 de abril, fecha que fue aprovechada por las autoridades municipales para destacar el trabajo que realizan los agentes en el cercado de la ciudad.

El coronel (r) PNP César Ramos Chahuayllo, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), resaltó que la labor del Serenazgo resulta fundamental en la lucha contra la inseguridad ciudadana dentro de la jurisdicción.

Más de 5 mil intervenciones en el primer trimestre

Durante el balance institucional, Ramos Chahuayllo informó que en el primer trimestre de 2026 el Serenazgo realizó más de 5 mil intervenciones, atendiendo distintos delitos y faltas reportados en la ciudad.

Estas acciones se desarrollaron en coordinación con 25 juntas vecinales, organizadas en distintos barrios del cercado de Huancayo, que contribuyen con alertas y vigilancia comunitaria.

Las autoridades destacaron que este trabajo conjunto permite una respuesta más rápida ante situaciones de riesgo y fortalece la seguridad local.

Intervención armada tras persecución en marzo

Entre las acciones destacadas, se recordó una intervención realizada el 1 de marzo, cuando agentes del Serenazgo intervinieron a un sujeto que realizaba disparos al aire.

El hecho ocurrió tras una persecución registrada en la avenida Circunvalación, donde los agentes lograron reducir al individuo e incautar dos armas artesanales y un cartucho de escopeta.

Este operativo fue presentado como uno de los casos relevantes dentro de las acciones preventivas ejecutadas durante el presente año.

Unidades especializadas y tecnología para la seguridad

La Municipalidad Provincial de Huancayo informó que el Serenazgo cuenta actualmente con diversas unidades especializadas destinadas a reforzar la seguridad ciudadana.

Entre ellas se incluyen brigadas de rescate, unidades motorizadas, brigada canina, equipos antimotines, cámaras de videovigilancia y el aplicativo móvil ‘Alerta Wanka’, mediante el cual los ciudadanos pueden reportar situaciones sospechosas o actos delictivos.

Las autoridades municipales indicaron que estas herramientas permiten mejorar la capacidad de respuesta y fortalecer la prevención del delito en la ciudad.