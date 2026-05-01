Cuando Modesto Barra (68) sale a trabajar, todavía no ha amanecido y miles de huancaínos aún duermen. No es el único, por supuesto: solo en el Mercado ExMaltería hay alrededor de 25 estibadores que, al llegar las 3 de la madrugada, están listos para hacer lo que pocos: cargar cientos de kilos. Aquí no hay seguros, contratos ni empleadores, y hoy celebrarán el Día del Trabajador como siempre: trabajando.

TESTIMONIO. “Tengo 25 años trabajando en el mercado; a veces hay días con buen sueldo, pero también hay días en los que estamos pésimo. No tenemos sueldo fijo; es eventual”, relata Modesto mientras descansa y espera que lo convoquen para otra carga. Pero eventual es solo la frecuencia, pues su esfuerzo nunca cambia: cada saco de papa puede pesar hasta 130 kilos.

“Nosotros somos tricicleros que cargamos 130, 120, 118, 112, 110 kilos... esa es la capacidad que uno carga. Cuando hay, cargamos hasta diez sacos, a veces hasta quince al día. Pero cuando no hay, estamos con cinco sacos y casi con lo que caiga, pues”, explica Modesto, quien aunque empieza a trabajar a las 3:00 a. m., se retira recién a las 5:00 p. m. A sus 68 años, “gracias a Dios”, dice, la salud no le ha pasado factura.

“A mis compañeros sí les pasaron desgracias. A veces se han roto los pies, fracturas... con tanto peso, el triciclo se voltea o la ruma se cae. Ahí vienen las consecuencias”, lamenta don Barra.

Aunque el esfuerzo es grande y las condiciones son precarias, se siente orgulloso: con este trabajo ya sacó adelante a un hijo profesional y los otros van por ese mismo rumbo.

Modesto Barra (68), estibador y triciclero desde hace 25 años. (Foto: Lars Córdova)

LAS CIFRAS. Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI, en Junín la Población Económicamente Activa (PEA) es de 780 mil trabajadores, de las cuales el 45 % son mujeres y el 55 % son hombres.

La informalidad sigue siendo un problema estructural sin resolverse. Según las estadísticas de la Subdirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral de la DRTPE Junín, el 79 % de los trabajadores de la región son informales, mientras que apenas el 21 % labora en la formalidad.

“Es complicado formalizar de parte de los empleadores por no poder pagar todos los beneficios que, de acuerdo a ley, les corresponden a los trabajadores. Pero yo creo que deben comprender en este Día del Trabajo —para reflexionar— que no deben obviar el formalizarse”, comentó el titular de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE).

En Huancayo, según datos de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del INEI, la tasa de empleo informal alcanzó el 64,2 % al cierre del 2025, mientras que la tasa de desempleo se situó en 6,4 %. Los sueldos tampoco son los más competitivos: Huancayo se ubica en el puesto 14 a nivel nacional, con un ingreso promedio de 1946 soles.