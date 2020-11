Cerca de 68 mil empresas de la región podrían recibir el subsidio que promueve la recuperación del empleo formal, incentivando la contratación laboral y la preservación de puestos de trabajo, a través del otorgamiento de un subsidio a empleadores del sector privado afectados durante el estado de emergencia nacional a consecuencia del covid-19

Según el director de trabajo Efraín Lujan este subsidio que fue establecido por el Ejecutivo a través del Decreto de Urgencia N° 127-2020, será manejado directamente por el Ministerio de Trabajo.

15 mil cierran por pandemia

En la región hasta antes de la pandemia existían 83 mil empresas formales de las cuales 15 mil cerraron por la pandemia el resto podrá ser beneficiario del subsidio siempre en cuando no hayan recibido ningún otro beneficio del Estado y cumplan con ciertos requisitos informó el funcionario.

El subsidio está destinado a todas aquellas empresas que han tenido una afectación muy grave en esta coyuntura, y que han registrado una caída superior a 20% de sus ingresos en abril y mayo puede llegar hasta el 55% de la remuneración mensual de los trabajadores, considerando que dicho sueldo no debe superar los 2,400 soles, está sujeto a una serie de condiciones como, por ejemplo, no haber iniciado una solicitud de cese colectivo, no deben tener deudas tributarias, entre otros. Las empresas deben enviar su solicitud.

El subsidio cubre entre el 35 y 55 de planilla de los trabajadores nuevos de las empresas en especial de micro y pequeñas empresas, formales.