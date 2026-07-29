“Nuestro abrazo solidario y nuestras oraciones para todas las familias de los pueblos afectados”, dice el mensaje de la agrupación Surandino al inicio del video clip “El Amoroso”, que es tendencia en redes sociales puesto que fue grabado en Chongos Bajo, días antes del sismo del 18 de julio del 2026.

detalles. En el vídeo se aprecia a Wilmer Lázaro Solís, Freddy Romero Tomas y Jesús Michael Lanazca al interior de la Iglesia Matriz de Santiago León de Chongos Bajo (construida en el año 1565), que días después quedó devastada por el terremoto del 18 de julio. En otra locación también se observa de fondo el Canicruz, la milagrosa cruz de piedra, aún en pie en su altar, que es venerada por miles de fieles.

El director musical Fredy Romero, manifestó que aquel día de la grabación llegaron a las 3 de la madrugada a Chongos Bajo, prepararon el tradicional mondongo que se cocinaba a leña, la locación en el campo, en una casa de adobe, se juntaron las flores que traen de los cerros cercanos al Huaytapallana y se realizó el tradicional Lucy Lucy. Para el vídeo participaron 60 personas, muchos de ellos eran pobladores de la zona, que lucían con sus trajes del día a día, sus sombreros huancaínos, sus mantas, entre otros detalles.

“Luego de grabar el vídeo bajamos a la plaza de Chongos Bajo e ingresamos a la iglesia matriz para expresar una oración (al patrón Santiago) en señal de agradecimiento, el camarógrafo grabó este momento íntimo y de recogimiento y aunque no estaba previsto ahora vemos que fue importante, ya que esta toma es histórica porque ya no existe esta iglesia”, mencionó Freddy Romero.

El video clip iba a ser lanzado un día antes del sismo. No obstante, por imprevistos lo aplazaron, cuando el 18 de julio ocurrió el sismo, que devastó el pueblo de Pumpunya en Chongos Bajo y otros distritos afectados en las provincias de Chupaca y Huancayo, las imágenes ahora son con un registro fílmico histórico.

Los muchachos de Surandino siente que pese a la desgracia generada por el sismo, ellos han sido bendecidos con su trabajo, ya que tienen 30 mil reproducciones por día. Sin duda que Surandino, sigue en el corazón del público no solo en Huancayo y la región central, sino además en el país e incluso en el extranjero, donde año a año se van de gira. En solo dos meses tienen 400 conciertos.

Freddy Romero, dijo que Surandino apuesta por difundir la música del centro del país, sin perder la esencia y sin ser grotescos ni groseros con respeto a las mujeres en las letras de sus canciones santiagueras, que cuidan mucho como músicos de profesión. Al contrario buscan revalorar las costumbres, los vestuarios. Esto los motiva a volver a Chongos Bajo y agradecer, ya han participado en un concierto benéfico, suvastaron sus trajes y vienen nuevas actividades de apoyo a los damnificados.