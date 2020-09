Aquellos días, cuando el templo de la Virgen de Cocharcas, lucía repleto de miles de fieles que rezaban y bailaban en su honor, quedó solo para el recuerdo. Ahora, por las restricciones de la pandemia del COVID-19, solo se puede ver una imagen en la puerta de la iglesia, a la cual los fieles observan y le rezan a muchos metros de distancia.

La réplica de Mamacha Cocharcas, está dentro del templo y se visualiza en las misas virtuales.

“Virgencita, te pido que nos cuides de la enfermedad y que acabe ya esta pandemia, yo sufrí con este virus, no podía respirar, se me adormecían los pies, tenía fiebre y me dolía la garganta, pero gracias a ti mejoré, luego de 21 días en cuarentena con inyectables y medicamentos”, dijo Primitiva Suasnabar Vargas, que contemplaba a la imagen de perfil, desde una calle contigua.

Asimismo, Irma Cárdenas Guerrero, realizó su peregrinación desde el anexo La Punta, llevando en la mano un rosario para rezar.

“Hemos caminado para rezar a la Virgen de Cocharcas, con mucha devoción, hay muchos enfermos con este mal que están sufriendo en los hospitales y en sus casas, pedimos que los puedan sanar y que acabe esta pandemia”, acotó la devota.

El suboficial Claudio Angulo Mendoza, estaba en el grupo que tenía que custodiar el templo, pero como devoto de Mamacha Cocharcas, elevó una oración por los policías que han fallecido a causa de la pandemia y por aquellos que están batallando contra la enfermedad.





Virgen del Cocharcas en Sapallanga

Una plegaria a la madre de todos

“Le pido a la Virgen que ilumine a los policías, que estamos en primera línea combatiento al virus, ruego para que mis hermanos policías hospitalizados se recuperen y doy una plegaria por nuestros héroes fallecidos, además pido la protección de nuestras familias que nos esperan en casa”, exclamó el suboficial PNP, Claudio Angulo Mendoza.

Asimismo, explicó a los fieles que no puede dejar que las personas se acerquen al templo, para evitar las aglomeraciones y velar porque se respete el distanciamiento social obligatorio, ya que de esa manera se evita el contagio.

La misa la ofreció el sacerdote Enrique Campos Camasca de manera virtual, donde destacó el trabajo de los priostes que realizaron el pintado de altar central del templo que está enchapado en pan de oro y donde resalta la imagen de la virgen.

En el ingreso principal, eran pocos los negocios abiertos, solo uno que otro local ofrecían el chicharrón para llevar. Incluso las vendedoras de flores lucían tristes por la poca venta.