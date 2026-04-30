Dieciséis días que lleva tomada la sede descentralizada de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa (UNISCJSA) de Mazamari por parte de los alumnos.

El dirigente Franklin Quiñóñez señaló que la Comisión Organizadora no quiere acatar su pliego de reclamos, por lo que tocaron las puertas del Ministerio de Educación, del que esperan un pronto pronunciamiento.

Por lo pronto y mientras llevan adelante su medida de protesta, los alumnos llevan a cabo ollas comunes para sostenerse con alimentos. La acción de lucha ya se habría trasladado también a la sede de La Merced, según el dirigente.

La plataforma de lucha de los manifestantes consiste en: “falta de transparencia en los procesos administrativos; retrasos en la infraestructura; así como posibles actos de direccionamiento y sobrevaloración en la ejecución de proyectos”.

Estos supuestos, según los estudiantes, perjudica directamente la calidad educativa y el desarrollo académico de los estudiantes.

A través de un comunicado “exigen la renuncia de la actual Comisión Organizadora, al considerar que ha perdido legitimidad y capacidad de conducción institucional”.