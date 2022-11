Diversos colectivos, a nivel nacional, han convocado a una marcha para hoy denominada: “La toma de Lima”. A ellos se plegará, desde Junín, Perú Libre (PL), que enviará un comité de militantes para sumarse a la marcha, según pudo recabar este medio.

Correo conversó con un dirigente del partido que prefirió no ser identificado y señaló que, si bien Vladimir Cerrón no ha dispuesto el traslado de la militancia a Lima, el comité regional sí enviará a un grupo representativo. Vladimir López, secretario regional de Perú Libre en Junín, fue consultado sobre la participación de su organización en esta movilización, pero prefirió no declarar. Sin embargo, se conoció que Huancayo también enviará un grupo de militantes para respaldar la marcha.

Vladimir Cerrón, por su parte, ha mostrado, en sus diversas publicaciones en Twitter y entrevistas, que está en contra de la vacancia del Presidente y la movilización de los militantes del partido lo confirman. Por otro lado, se conoció que a Lima han ido llegando desde ayer algunos buses con militantes del “lápiz” no solo de Junín, sino de otras regiones.

Uno de lo grupos convocantes se denomina “Asamblea Nacional de Los Pueblos” y señala en un comunicado que esta movilización es para “responder a la contraofensiva de la ultraderecha golpista que violando las normas constitucionales intenta capturar el gobierno”.