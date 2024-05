Decenas de escolares tiene que realizar sus estudios en ambientes sin terminar de construirse, sin puertas ni ventanas y solo cubiertos con mantadas de rafia. Esa es la realidad de los menores de la institución educativa Simón Bolívar de 3 de Diciembre en, Chupaca.

“Ya no podemos seguir en estas condiciones, porque hace mucho frío y hay filtraciones de humedad. Al venir con faldas terminamos enfermándonos y no podemos concentrarnos en los estudios”, manifestaron los menores.

Por su parte el alcalde escolar de este plantel, Deyvis B., aseguró que para este año se tenía que entregar la nueva infraestructura del centro educativo, sin embargo se terminó postergando para mediados de año.

“Nos dicen que no hay otros ambientes dónde estudiar. Estuvimos en la iglesia por das días, pero tampoco es adecuado por la falta de iluminación y el frío”, señaló la autoridad escolar.

Por su parte la maestra practicante del centro educativo, refirió que estar en estas condiciones no es adecuada para la enseñanza de los menores.

“Ellos dicen que sienten mucho frío y quieren salir a la plaza, pero no se puede concentrar. Acá dentro también se registra mucho ruido no es óptimo y muchos piden permiso para ir a los servicios higiénicos, pero terminan yendo a otro lado”, contó Cinthia Ramos.

La mañana de ayer los padres protestaron exigiendo la culminación del plantel que está con observaciones.