En los mercados mayoristas ex Maltería y Plaza Miguel Sotelo, los camioneros no embarcaron para Lima, más de 200 toneladas de papas, durante los dos días del paro. En los referidos centros de abastos se apreciaba, gran cantidad del tubérculo, almacenado, debido a que los transportistas de maquinaria pesada no trabajaron y los campesinos no enviaron la carga.

“Yo enviaba un camión con 150 sacos, pero no hay camiones para trasladar papa a Lima y tampoco llegó la carga de la chacra”, Marleny Gutiérrez del mercado exMaltería, donde unos 150 comerciantes mayoristas son perjudicados.

Mientras la papa no salía para Lima, a Huancayo, no llegó pollo de Lima, los puestos que atendieron tenían poca cantidad de que les abastecían las avícolas locales, eso se vio en el mercado Modelo y el mayorista. Asimismo, no llegó fruta de la Selva Central y Oxapampa, los comerciantes solo vendían lo poco que tenían, indicando que los precios se habían disparado.

“Para Huancayo mandan como unos 80 camiones de fruta con naranja, papaya, piña entre otros productos pero no llegan ya dos días, solo tenemos fruta de días anteriores, el precio de la naranja también subió, se vende 7 por dos soles” refirió, Marcelina Hinostroza Laura.

Los comerciantes dijeron que solo se puede garantizar el abastecimiento por tres días con las reservas que tienen. Ante esta situación se hace necesario atender la problemática del agro. Lenin Inga campesino de Acopalca, dijo que este año, los fertilizantes están por las nubes.