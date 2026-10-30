Edgar Matienzo demandó con urgencia la donación de plaquetas y sangre para su hermano Emerson Matienzo Cavero, trabajador de la Municipalidad Provincial de Satipo del área de maquinaria que permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Ramiro Prialé a causa del dengue.

Su estado es grave y permanece con respirador artificial. Es por ello que hizo un llamado a las personas a apoyarlo. Las personas que quieran apoyar pueden acudir al hospital de 7 a.m. a 10 a.m.

“Amigos mi hermano Emerson Matienzo Cavero está en el hospital Ramiro Prialé, está en UCI cama 8 a causa del dengue está muy mal su situación se agravó por eso pido a que podamos orar por su salud y que se pueda recuperar”, exclamó.

El paciente fue evacuado desde Satipo y llegó a Huancayo, el último lunes, pero su condición era grave.