Familiares y vecinos velan en San Agustín de Cajas los restos de Jannet Rojas Gonzales de Seguil (45) y su hija Ciara Estrella Seguil Rojas (20), quienes fallecieron en el trágico accidente registrado en el sector Infiernillo, en la Carretera Central.

Madre e hija retornaban de Lima con destino a Huancayo cuando la camioneta Toyota RAV4 en la que viajaban fue impactada por una miniván que, según las primeras versiones, habría invadido el carril contrario al intentar adelantar en una zona de alto riesgo. Tras el choque, el otro vehículo terminó cayendo al río Rímac.

El impacto fue fatal para ambas mujeres, mientras que Percy Gilver y la menor Ángela Celeste, quienes también iban en la unidad, permanecen internados en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos.

De acuerdo con sus familiares, el viaje de regreso se daba luego de que la niña culminara un tratamiento contra el lupus en Lima. Sus restos son velados en su vivienda y el sepelio se realizará este jueves en el cementerio general del distrito.