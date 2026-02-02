Tragedia. Las carreteras en la selva central vuelven a teñirse de sangre, esta vez por un trágico accidente que se llevó la vida de dos personas en el distrito de Perené en la provincia de Chanchamayo.

Una de las víctimas del accidente de tránsito fue identificado como Alcides Collantes Rubio, hermano del exalcalde del centro poblado de Marankiari, y su acompañante Elva Contreras Escobar. Ambos fallecieron tras sufrir un accidente de tránsito cuando se desplazaban en una motocicleta de placa 8362- 6W por la carretera Marginal, cerca del sector Chiveros, entre la comunidad nativa Marankiari y el centro poblado Santa Ana.

Los cuerpos de las víctimas fueron hallados tendidos en la cuneta, a unos metros estaba la moto lineal en la que ambos habrían estado viajando.

Hasta el lugar llegaron primero miembros del cuerpo de Serenazgo de Santa Ana, quienes acordonaron la zona para garantizar el tránsito vehicular que por varias horas se dio solo por un carril de la vía.

Luego, los cuerpos y la motocicleta fueron trasladados por la Policía Nacional a la Comisaría de Perené, donde se hicieron presentes los familiares de ambas víctimas para recoger los cuerpos.

La policía ha iniciado con las investigaciones para saber qué ocurrió en el lugar, mientras han realizado las pesquisas necesarias.

Se especula que un choque habría provocado el fatal desenlace. Se investiga si hubo otras unidades involucradas. A las 5:00 horas horas habría ocurrido el accidente. Él deja un hijo en la orfandad y ella a tres vástagos.