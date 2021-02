En la lista del personal médico vacunado contra el COVID-19, que fue hecha pública por la Dirección Regional de Salud, figura el regidor de la municipalidad de Huancayo Hernán Alexander Sinche Espinal. Tras las críticas salió a responder.

El edil, quien es de profesión médico psiquiatra, trabaja actualmente en el Centro de Salud Mental Comunitario del distrito de Chilca, fue vacunado el pasado 11 de febrero en el centro de salud de este distrito.

Atiende a pacientes covid-19

”Yo quiero recordarles que no solo soy regidor, soy médico siquiatra especialista en niños, adolescentes y trabajo en el centro de salud mental de la zona sur hace un año. Y desde el inicio de la pandemia hemos atendido a más de mil personas. Cuando una persona se enferma de COVID, no puede dormir, no tiene hambre, entra en desesperación, hace una reacción de estrés agudo”, dijo Sinche, visiblemente incómodo.

“Pasan los días y semanas y hacen depresión, tenemos que atender a las personas en el momento, no podemos esperar. Asistimos al centro de aislamiento de La Colombina donde hay casos positivos de COVID. Estamos en primera línea y estoy hablando de todo el equipo que trabaja en el centro de salud mental. Ha llegado un memorándum que no está dirigido a mi persona y ordena que todo el personal asista al centro de salud de Chilca para recibir la vacuna contra el COVID-19, porque estamos atendiendo directamente a pacientes”, puntualizó el edil.