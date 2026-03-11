La llegada de decenas de pobladores del centro poblado de Racracalla, en el distrito de Comas (Concepción), hasta la ciudad de Huancayo terminó generando un nuevo episodio de tensión frente al Gobierno Regional de Junín.

Durante la protesta se registraron momentos de confrontación y denuncias de represión. La situación se agravó tras las declaraciones del gerente regional de Infraestructura, Frank Gonzales Quispe, quien sostuvo que la movilización respondería a intereses políticos.

Los pobladores rechazaron estas afirmaciones y aseguraron que su reclamo no tiene vínculos partidarios. Indicaron que su única demanda es que se concrete la obra del colegio, un proyecto que, según recordaron, se arrastra desde hace varios años sin resultados visibles.

Horas después de la protesta, el Gobierno Regional de Junín emitió un comunicado público en el que explicó que el proyecto fue asumido por la actual gestión en agosto de 2025, luego de permanecer largo tiempo sin avances. También precisó que el expediente técnico se encuentra en la etapa final de elaboración.

La entidad regional añadió que, una vez aprobado el expediente, se iniciará el proceso de licitación para ejecutar la infraestructura educativa, cuya inversión estimada supera los cinco millones de soles y beneficiará a más de un centenar de estudiantes del nivel secundario.