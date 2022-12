El director del Senasa en Junín, Yonny Gonzáles Almonacid informó que unas 40 mil aves (pollos) ingresan a diario a la región Junín con el respectivo certificado de tránsito sanitario que garantizan que están aptos para el consumo y libres de la gripe aviar.

Asimismo, mencionó que en la región Junín, también se realizan las verificaciones en las granjas que son los puntos de llegada y que cuentan con un veterinario que realiza una supervisión acreditada por el Senasa.

Invocó a la población a no tener miedo de consumir la carne de pollo y el huevo, ya que la gripe aviar no se transmite por el consumo de estos alimentos, sino más bien se contagia entre las aves que mueren en un lapso de 24 horas, pero en Junín no se reportaron casos aún.

Ojo con las peleas de gallo

El veterinario Yonny Almonacid, expresó su preocupación porque han detectado que en las redes sociales se continúan convocando a las peleas de gallos, las cuales están prohibidas durante los 90 días de emergencia sanitaria por la gripe aviar que genera la muerte de aves silvestres en el litoral peruano y también algunas aves en granjas y traspatio. Exhortó a la policía al control de estas actividades.

Finalmente recomendó que las familias que crían aves de corral, deben abstenerse de manipular a los ejemplares si es tienen algún síntoma respiratorio o cuadros diarreicos si ocurre deben reportar al Senasa, para que se descarte la gripe aviar. Invocó que la crianza se realice con bastante higiene y control sanitario.

Respecto a las aves muertas detectadas en Jauja, mencionó que hoy se conocerán los análisis para descartar o confirmar la influenza aviar.