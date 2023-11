Ayer se desarrolló el examen de Primera Selección 2429 a la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) del área I (Ciencias de la Salud) y del área IV (Ciencias Sociales y Educación). Se inscribieron unos 2428 postulantes, pero solo llegaron a rendir su evaluación unos 2392. A esto se suma que hubo 499 postulantes de forma libre. En total se cubrieron las 76 vacantes.

Resultados

En el área I - Ciencias de la Salud: Enfermería (7) y Medicina Humana (5); y los ingresantes al área IV- Ciencias Sociales y Educación: Ciencias de la Comunicación (5), Educación Primaria (4), Ciencias Matemáticas e Informática (4), Educación Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas (4), Educación Lengua, Literatura y Comunicación (2), Sociología (5), Trabajo Social (11), Antropología (13), Educación Física y Psicomotricidad (5), Educación Inicial (7) y Educación Ciencias Naturales y Ambientales (4). Cabe precisar que el primer lugar lo ocupó Geanpierre A.G. que tuvo 18.169200 en Medicina Humana.

Asimismo, desde tempranas horas se registró gran afluencia de postulantes, quienes llegaron acompañados de sus familiares. Comenzaron su ingreso al campus desde las 6:45 a.m. hasta las 8:00 a.m., previa presentación de su DNI vigente o caducado y ficha de inscripción.

Las puertas de ingreso cerraron a las 8:01 a.m., y varios postulantes llegaron tarde, quienes rompieron en llanto, al ver que no iban a abrirlas. “¡Déjenlos pasar!, gritaban las personas presentes. Se registró la ausencia de 37 postulantes.

La Dirección de Admisión, instó a los padres a no dejarse sorprender por falsos ofrecimientos de vacante de ingreso a la UNCP. “Si reciben algún tipo de ofrecimiento que no es correcto, denuncien. Nosotros no vamos a permitir que personas inescrupulosas ofrezcan vacantes, pues ello no se va a dar en la realidad, la Dirección de Admisión garantiza la transparencia del proceso”, dijo el director de admisión, Miguel Ramón Llulluy. Se estableció la identificación biométrica y utilización de equipos de detección de metales.

